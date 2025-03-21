Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala Kahramanmaraş’ta iftar programları düzenlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda MADO Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Kanbur ve Erdal Kanbur çalışanlarıyla MADO fabrikasında düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Etkinlik, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir şekilde, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak katılımcılara derin bir huzur ve manevi rahatlık sundu.

Ramazan’ın ruhunun yoğun bir şekilde hissedildiği bu özel buluşmada, dayanışmanın gücü bir kez daha vurgulandı.

Bu anlamlı gece, MADO ailesinin işyerindeki sıcak ilişkilerinin ötesine geçerek, birbirine olan bağlılıklarını ve dayanışmalarını daha da pekiştirdi.

İftar programında konuşma yapan MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak şunları söyledi:

“Depremden sonra bir araya gelmek önemli, çünkü herkesin yaraları var. Herkes, bu yaraları sarmak için elinden geleni yapıyor. Kahramanmaraş’ta büyük bir deprem olunca işçilerimizden ve yakınlarımızdan hayatını kaybedenler oldu. Onların ruhlarına bir Fatiha okumak için bir araya geldik. Aynı zamanda, arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmak için böyle bir yemek düzenledik.”