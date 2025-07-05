Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI), destekleriyle düzenlenen yarışın Edebiyat Yolu Grand Prix etabı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan başladı.

Dört yıl aranın ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in Katılımıyla düzenlenen bisiklet yarışmasına Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Özbekistan, Nepal, İngiltere, Cezayir ve İran'dan 100'ün üzerinde sporcu, 135 kilometre pedal çeviriyor.

Start sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan protokol üyeleri bu tür etkinliklerin Kahramanmaraş için çok önemli olduğuna dikkat çekti.