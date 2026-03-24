T.A. (18), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen H.G.'nin (18) TOKİ Konutlarındaki parkta oturduğunu öğrendi.

Evinden aldığı pompalı tüfekle parka giden T.A, H.G.'ye ateş açtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.G, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli T.A, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı saldırı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, T.A.'nın ateş açtığı sırada parkta halı sahada top oynayanların panikle kaçıştığı görülüyor.

