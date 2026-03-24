Yağışlı Hava Türkiye’yi Terk Etmiyor

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası bu hafta da etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yağışlar, yurdun büyük bölümünde aralıklarla devam edecek.

Salı günü Marmara’dan Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir alanda görülecek yağışlar, hafta ortasında daha da yaygınlaşacak.

Yağışlar Tüm Yurda Yayılacak

Uzmanlara göre çarşamba ve perşembe günleri yağışlar neredeyse ülke genelinde etkili olacak.

Cuma günü doğu bölgelerde etkisini kaybetmesi beklenen yağışlı hava, aynı gün yeniden batıdan giriş yapacak. Hafta sonu itibarıyla ise Türkiye genelinde tekrar etkili olması öngörülüyor.

Kar ve Çığ Uyarısı Yapıldı

Yağışların çoğunlukla sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle eğimli ve yüksek bölgelerde çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

3 Büyükşehirde 3 Gün Yağış

Meteoroloji verilerine göre Ankara, İstanbul ve İzmir’de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış etkili olacak.

Ankara’da sıcaklıklar 9-10 derece civarında seyredecek

İstanbul’da 16-17 derece

İzmir’de ise 17-18 derece seviyelerinde olacak

Cuma gününden itibaren özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar Yeniden Artacak

Hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, cuma gününden sonra özellikle batı kesimlerde artarak normallerin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.