Sekiz farklı banka yetkilileri ile 39 ayı kapsayan banka maaş promosyonu, "Kapalı Zarf ve Açık Artırma" usulüyle şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi. 30. 000 TL gibi düşük bir teklifle başlayan promosyon görüşmesi Halk Bankası’nın 98.500 TL Nakit ve 1.500 TL Para Puan ile Toplamda 100.000 TL teklifi ile son buldu.

Sendika yetkilileri Türkiye geneli Üniversitelerde yapılan Promosyon anlaşmalarında Akademik ve İdari olmak üzere toplamda 405 personele böyle bir ücretin ödenecek olmasının bir rekor olduğunu belirtti. Saatlerce süren çekişmeli teklif mücadelesinde temsilciler, banka yetkililerinden bu işe ticari olarak değil vicdani olarak bakmalarının elzem olduğunu söylediklerini belirttiler.

Yakın tarihte yaşanılan depremin enflasyonist etkilerinin şehirde hala devam ettiği gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini, bu yüzden üniversite çalışanlarına pozitif bir ayrımcılık yapılmasının zorunlu olduğunu banka yetkililerine ısrarla vurguladığını söyleyen sendika şube yetkilileri, üniversite yönetiminin de aynı doğrultudaki telkinleriyle mutlu sona ulaştıklarını beyan ettiler.

Ayrıca banka yetkililerine Teknik Üniversiteye dönüşüm sürecinde Savunma Sanayi Şehri olma yolundaki TUSAŞ Kahramanmaraş Üretim Tesisinin şehre ve bölgeye katacağı değerin de promosyon teklifleri verirken göz önünde bulundurulması gerektiğini üniversite yetkilileriyle beraber hatırlattıklarını ve bunun anlaşmaya varılan teklifte önemli bir rol oynadığını da belirttiler.

Yüksek ve rekor düzeydeki ücretin yanında ayrıca EFT, FAST gibi işlemlerden de haftanın her günü her saatinde herhangi bir ücret kesintisinin de olmayacağını belirten sendika yetkilileri Halk Bankası kredi kartının sağlayacağı bazı avantajlardan da çalışanların yararlanacağına vurgu yaptılar.

Eğitim Bir Sen Üniversite Şubesi promosyon görüşmesinin mutlu bir sonla ve çalışanların memnuniyet duyacakları şekilde nihayete erdirilmesinde büyük katkıları olan üniversite yönetimine ve özverilerinden dolayı da Halk Bankası yetkililerine teşekkür ederek şu sloganla da anlamlı bir mesaj verdi:

“Gerçek kazanç ticari olan değil vicdani olandır.”