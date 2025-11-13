Onikişubat ilçesinin Hayrullah ve Şazibey Mahalleleri sınırında kurulan dev proje, bin 323 konut ve 799 iş yeriyle toplam 2 bin 122 bağımsız bölümden oluşuyor.

Yaklaşık 320 dönümlük alana kurulan mahallede, 15 binden fazla fore kazıkla güçlendirilmiş zemin üzerinde inşa edilen yapılar, dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.

Proje kapsamında ayrıca 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu ve modern bir kültür merkezi de yer alıyor. Çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu mahalle, kısa süre içinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Yeni evlerini gezen depremzede vatandaşlar, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan Mahallesi, sadece bir konut projesi olmanın ötesinde, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve dayanışmasının somut bir nişanesi olarak görülüyor.

Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalktığı bu süreçte, Azerbaycan halkının desteğiyle yükselen mahalle, depremzedeler için yeni bir başlangıç anlamı taşıyor.