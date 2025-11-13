Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadına önce yumrukla daha sonra da kesici bir cisimle saldıran şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Cikcilli Mahallesi'nde kaldırımda cep telefonuyla konuşarak yürüyen A.H'ye, karşı yönden gelen bir kişi yumrukla saldırdı. Yere düşen kadını yüzünden kesici bir cisimle yaralayan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

Hastanede yüzüne dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen kadın, polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırı sırasında kapüşon takan ve sırtında çanta bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıya uğrayan A.H'nin, ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Öte yandan, olay anı bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.