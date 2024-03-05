15 Kampüsü İle Anaokulundan Üniversiteye Kadar Tüm Sınıf Seviyelerinde Ortaya Koyduğu Özgün Eğitim Felsefesi, Deneyimli Öğretmen Kadrosu Ve Pedagojik Donatı Alanlarıyla Çocuklara Yaşam Alanı Sunan Birikim Okulları Eğitim Öğretim Alanında Kaliteli Hizmetin Adresi Oluyor.

Bu Kapsamda Her Geçen Gün Hizmet Ağını Genişleten Birikim Okulları Hayat Denge Modeli Ve Kahramanmaraş Kampüsü’nün Lansmanını Gerçekleştirdi.

Şairler Tepesinde Gerçekleştirilen Toplantıda Hayat Denge Modeli Hakkında Bilgiler Verilerek Birikim Okulları Tanıtıldı.

Buradaki Lansmanın Açılış Konuşmasını Birikim Okulları Kahramanmaraş Kampüsü Kurucusu Çağrı Kandemir Yaptı.

Ardından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Katılımcılara Hitap Etti.

Son Olarak Birikim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Necip Katırağ İse Çok Köklü Bir Eğitim Sistemiyle Yıllardır Hizmet Etmenin Gururunu Yaşadıklarını Dile Getirdi.

15 Kampüsü İle Anaokulundan Üniversiteye Kadar Tüm Sınıf Seviyelerinde Ortaya Koyduğu Özgün Eğitim Felsefesi, Deneyimli Öğretmen Kadrosu Ve Pedagojik Donatı Alanlarıyla Çocuklara Yaşam Alanı Sunan Birikim Okulları Eğitim Öğretim Alanında Kaliteli Hizmetin Adresi Oluyor.

Bu Kapsamda Her Geçen Gün Hizmet Ağını Genişleten Birikim Okulları Hayat Denge Modeli Ve Kahramanmaraş Kampüsü’nün Lansmanını Gerçekleştirdi.

Şairler Tepesinde Gerçekleştirilen Toplantıda Hayat Denge Modeli Hakkında Bilgiler Verilerek Birikim Okulları Tanıtıldı.

Buradaki Lansmanın Açılış Konuşmasını Birikim Okulları Kahramanmaraş Kampüsü Kurucusu Çağrı Kandemir Yaptı.

Ardından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Katılımcılara Hitap Etti.

Son Olarak Birikim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Necip Katırağ İse Çok Köklü Bir Eğitim Sistemiyle Yıllardır Hizmet Etmenin Gururunu Yaşadıklarını Dile Getirdi.