Bu haftaki bölümde, toplumun temeli olarak görülen 0–3 yaş erken çocukluk eğitimi ve bu alandaki kritik destek yapılarından biri olan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) odak noktasıydı.

Özel eğitim öğretmenleri Mehmet Akça ve Fatma Gül Şahin’in konuk olduğu programda, erken çocukluk döneminin gelişimde oynadığı kritik rol ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi.

Konuklar, özellikle Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde sunulan kapsamlı hizmetlerin önemine dikkat çekti.

Erken çocukluk eğitiminin ve RAM desteğinin bir arada ele alındığı bu özel yayın, izleyicilerde farkındalık yaratmayı başardı.