Ekim ayı "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"na göre külçe altın; Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)'ne indirgendiğinde yüzde 13,63 ile TÜFE'ye indirgendiğinde ise yüzde 12,61 ile yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 11,60, DİBS yüzde 4,63, euro yüzde 2,56 oranında yatırımcısına reel getiri kazandırırken dolar yüzde 3,82 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,69 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 6,67, DİBS yüzde 0,01 yatırımcısına reel getiri sağlarken euro yüzde 1,97, dolar yüzde 8,07 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,85 oranlarında yatırımcısında kayba yol açtı.