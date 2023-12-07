Aday adaylık başvurusunu gerçekleştirdikten sonra Elbistan halkının ve kamuoyunun beklentilerinin tamamını karşılayan profili ile sahada her kesimin gönlüne dokunan İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, Elbistan’da meyve sebze halinde esnaflarla bir araya geldi.

Asrın felaketinden en fazla etkilenen ilçenin yeniden ayağa kaldırılması için elini taşın altına koyan ve bu amaçla 40 yıllık mühendislik tecrübesiyle Elbistan halkıyla şehri yeniden imar ve inşa edeceklerini vurgulayan Yener, bu şehrin bizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı var, vurgusu yaptı.

Elbistan Ak Parti Belediye Başkanı Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener’in hal esnafına ziyareti coşkuyla karşılandı.