Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin devam ettiği ilçelerde de yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’ın en önemli ulaşım akslarından Hacı Esat Efendi Caddesi’nde kapsamlı yenileme çalışması başlattı. İlçe merkezinde 6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulan rezerv alanların ulaşımını sağlayan en önemli arterlerden biri olan Hacı Esat Efendi Caddesi, 30 Milyon TL’lik yatırımla yenileniyor.

Yaklaşık 9 Bin Ton Sıcak Asfalt Kullanılacak

Zemin iyileştirme işlemleriyle başlayan çalışmalar, daha sonra asfalt serimi ile devam edecek. Başlatılan çalışmalarda ilk olarak kazı ve alt temel çalışmaları gerçekleştiriliyor. Deprem sonrası şehirleşme sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıyan çalışmaların devamında ise bölgede 9 bin ton sıcak asfalt serimi planlanıyor. Yaklaşık 30 Milyon TL’lik çalışmalarla yeni yerleşim bölgelerinin ulaşım altyapısı güçlü bir şekilde inşa edilecek.

Elbistan’a Çok Yakışacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacı Esat Efendi Caddesi’nde yapılan çalışmalar sadece kazı, alt temel ve asfalt çalışmalarıyla sınırlı kalmayacak. Kaldırım düzenlemeleri, yağmursuyu drenaj hatları, trafik güvenliğini artıracak işaretlemeler ve aydınlatma çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülecek. Böylece hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir ulaşım ortamı oluşturulacak.