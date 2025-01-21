Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şeiği ekiplerinin, keklik ve yaban tavşanı av sezonun son haftasında yasadışı avlanan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde yazılan ceza miktarı belli oldu.

Devlet avlakları başta olmak üzere sahayı adım adım dolaşarak yasadışı avcılığa karşı mücadele veren DKMP Elbistan Şefliği görevlileri, 8 şahsın kaçak avcılık yaptığını belirledi.

Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan toplam 70 bin TL idari para ve tazminat cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Göksun Şeiği görevlileri de aynı kapsamda yasadışı avda yakaladıkları 5 kişiye yaklaşık 40 bin idari para ve tazminat cezası uyguladı.

Böylece, sezonun son haftasında yasadışı avlanan şahıslara kesilen ceza miktarı 110 bin TL oldu.