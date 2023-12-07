Elbistan’da 6 Şubat’taki asrın felaketinin ardından ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Yıkımlar esnasında, çoğunluğu yanlış yıkım tekniği seçimi ya da operatör hatasından kaynaklı olumsuzluklar da yaşanıyor. Binalar yıkılırken bir anlık hata ile yakınındaki sağlam ya da az hasarlı yapılara da zarar veriyor.

Bu durumun son örneği Elbistan İçesinde meydana geldi. Depremde ağır hasar alan binanın yıkımı için orta katlarındaki kolonlar iş makinesi ile zayıflatıldı. Bu sırada bina, tam ortadan ikiye bölünerek büyük bir gürültüyle yıkıldı. Etrafa saçılan moloz parçaları, caddenin karşısındaki 2 binaya zarar verdi. Binalardan birinin kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken diğer yapıda da ciddi çapta hasar oluştu.

Yıkılan apartmanın molozları, orta hasarlı olan bir binayı kullanılamaz hale getirirken diğerinin de kolonlarında hasar oluşmasına neden oldu.