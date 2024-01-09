Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elbistan Narkotik Büro Amirliği görevlilerimizce uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.K. , H.Ö ve A.A. uyuşturucu maddeler ile birlikte suçüstü yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.