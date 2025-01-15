Olay, Elbistan-Nurhak yolu Hançıplak Mahallesi yakınlarında yaşandı. Ferhat Kazan’ın kullandığı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve metrelerce yükseklikten şarampole yuvarlandı.
Kaza sırasında kamyonun damper kısmı çarpmanın etkisiyle koparak savrulurken, araç menfez duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Ferhat Kazan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazan’ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın kesin nedeni yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.