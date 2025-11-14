İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 06 EG 0124 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı, ardından savrularak tarlaya uçtu. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşlar, ağır yaralanan M.K.’nin yardımına koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı ve ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen 15 yaşındaki M.K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sürücülerin özellikle yağışlı ve kaygan zeminlerde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.