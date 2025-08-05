Kaza Yeri: Çatova Mahallesi Yol Ayrımı – Elbistan, Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Çatova Mahallesi yol ayrımında, henüz bilinmeyen bir nedenle iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştuğu bildirildi.