Elbistan’da, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu olarak Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Suriye uyruklu 2 sanığa 30 yıldan fazla hapis cezası verildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 25 Aralık 2023’te uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenledikleri operasyonda İ.E. ve M.A. adlı Suriye uyruklu şüphelileri yakaladı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan sanıklar hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Sanıklar duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Sanıkların son savunmasının alınmasıyla birlikte mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, her iki sanığı da 15 yıl 7 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, toplam 75 bin lira da adli para cezası verilmesine hükmedildi. Sanıkların tutukluluk hallerinin de devam etmesine karar verildi.