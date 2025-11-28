Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kadın, yakınlarının haber alamaması üzerine ekipler tarafından evinde ölü bulundu. Olay, ilçede üzüntü ve endişe yarattı.

Edinilen bilgiye göre, Mohaç Caddesi üzerinde bulunan evde yaşayan E.A. isimli kadından uzun süre haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde yaşlı kadını yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde E.A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bir süre önce kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen yaşlı kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda netleşecek. Cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili rutin incelemelerini tamamlayarak rapor hazırladı.