Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Eyüp Karataş’ın öncülüğünde gerçekleştirilen denetimlerde, gıda kontrol görevlileri ve zabıta ekipleri kent genelindeki üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerini mercek altına aldı.

Gerçekleştirilen kontrollerde etiketsiz, soğuk zinciri bozulmuş ve tüketim için uygun olmayan çeşitli gıdalar tespit edildi.

Halk sağlığını riske atan bu ürünler ekipler tarafından imha edilirken, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Yetkililer, gıda güvenliğine dair kararlılıklarını bir kez daha vurgulayarak, “Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans anlayışıyla denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Kent genelinde sürdürülen bu titiz çalışmalar, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.