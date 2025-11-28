Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Narlı Cimikan Mahallesi’ndeki bir işletmede meydana gelen iş kazasında bir işçi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, hortum sarma makinesinde çalışan işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kolunu makineye kaptırdı.

Çevredeki çalışanların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan işçiyi zarar vermeden kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Makineden çıkarılan yaralı işçi, sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı işçinin sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Olay, bölgedeki iş yerlerinde iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.