Ekranlara uzun bir ara veren, son olarak Engin Altan Düzyatan ile başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisinde rol alan Elçin Sangu'yu, takipçileri merak etti.

Hayranları, Sangu'nun canlı yayın yapmasını talep etti. 'Nereye kayboldun sesin çıkmıyor?' diye soran takipçilerine güzel oyuncudan cevap geldi.

Bilgisayar oyunu oynadığı açıklayan ünlü oyuncu, bu yanıtı ile herkesi şaşırttı.

"Oynamayı seviyorum o kadar"

Sangu, "Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse eğlenmek için öyle oynuyorum. Gamer'ım diyemem, demem. Oynamayı seviyorum o kadar… Sakin!" ifadelerini kullandı.Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 'Kiralık Aşk', Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Kurt Seyit ve Şura' gibi birçok projede yer almıştı.