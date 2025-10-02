Forbes’un gerçek zamanlı Milyarderler Listesi’ne göre Elon Musk, 499,1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı konumuna yeniden yerleşti. Bu dikkat çekici servet artışında, Tesla hisselerindeki toparlanmanın yanı sıra Musk’ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI ve uzay teknolojileri devi SpaceX’in değer kazanması önemli rol oynadı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, 2025 yılı başından bu yana yaklaşık yüzde 14 oranında yükseliş gösterdi. Bu yükseliş, şirketin yeniden yatırımcıların güvenini kazanmasının yanı sıra elektrikli araçlara yönelik küresel talebin artmasına da bağlanıyor. Aynı zamanda Musk’ın liderliğini yaptığı xAI isimli yapay zeka girişimi, son dönemde aldığı yatırımlar ve teknolojik gelişmelerle büyük ilgi görüyor. Uzay endüstrisinde ise SpaceX'in hem ticari uydu fırlatmaları hem de NASA iş birlikleriyle değerini ciddi ölçüde artırdığı biliniyor.

Musk’ın ardından Forbes’un Milyarderler Listesi’nde Oracle’ın kurucusu Larry Ellison ve Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg geliyor. Teknoloji sektöründen gelen bu isimler, dijital ekonominin günümüzdeki yükselişini net şekilde yansıtıyor.

Elon Musk, ilk olarak Ağustos 2020’de 100 milyar dolarlık servet sınırını aşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ocak 2021’de ise servetini yaklaşık 190 milyar dolara çıkararak tarihte ilk kez dünyanın en zengin kişisi olmuştu.

Bugün ulaştığı 499,1 milyar dolarlık servetiyle hem kişisel bir rekor kırmış hem de teknoloji dünyasındaki etkisini bir kez daha kanıtlamış durumda.