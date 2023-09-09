Son yıllarda müzik sektöründe büyük bir çıkış yakalayan şarkıcılardan biri de Emir Can İğrek...

Genç kızların yoğun ilgi gösterdiği genç şarkıcı, sesi ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Bu şarkılardan ilk akıllara gelen ise hiç şüphesiz, 'Ali Cabbar.'

Dillere pelesenk olan türkü tadındaki pop şarkı, çıktığı zamandan bu yana sosyal medyada gündem oldu.

4 büyüklerden sevilen şarkıyla gönderme

Öyle ki futbol dünyasında da transfer döneminde sıkça duyulan şarkı, ilk olarak Galatasaray'dan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çalım olarak kullanıldı.

Sarı-lacivertlilerin elinden kapılan Fildişili yıldız Wilfried Zaha'nın transferi söz konusu şarkıyla duyuruldu.

Ardından yine aynı şarkı Beşiktaş tarafından da kullanıldı.

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Milot Rashica ile anlaşan Beşiktaş, transferi Ali Cabbar ile açıklayarak Galatasaray'a gönderme yaptı.

Fenerbahçe de Dusan Tadic transferini aynı şarkı ile açıkladı.

Son olarak Trabzonspor da şarkının kemençeli versiyonunu Nicolas Pepe transferi için paylaştı.

"Şarkının başına gelmeyen kalmadı"

Bunun üzerine dün Bursa'da sevenleri ile bir araya gelen Emir Can İğrek, şarkının büyük yankı uyandırmasına değindi.

İğrek, "Dün Trabzonspor’un da kullanmasıyla birlikte dört büyük kulüp kullanmış oldu. Şarkının başına gelmeyen kalmadı. Sosyal medya böyle bir şey. Ama bizim için hala o ilk günkü gibi. Sosyal medya öyle bir şey. Yıllar sonra hala değerini koruyacağına inandığım türkü tarzında pop şarkısıdır arkadaşlar." diyerek şarkıyı seslendirdi.

Yeşilçam filminin müziğiyle benzerliği ortaya çıktı

Sevilen şarkı için geçtiğimiz günlerde 1975 yapımı 'Bana Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?' filminin müziğinden çalıntı olduğu öne sürülmüştü.