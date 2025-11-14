Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı trafik istatistiklerine göre, Kahramanmaraş’ta ekim ayında meydana gelen 589 kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 499 kişi yaralandı.

Emniyet Müdürlüğü’nün trafik bülteninde; kazaların türleri, oluş şekilleri, nedenleri ve uygulanan trafik cezalarına ilişkin veriler paylaşıldı. Açıklanan verilere göre il genelindeki kaza sayılarında son aylara kıyasla düşüş yaşandı.

Eylülde 481’i ölümlü-yaralanmalı, 292’si maddi hasarlı olmak üzere toplam kazalarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 700 kişi yaralanmıştı. Ekim ayında ise ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 337’ye, maddi hasarlı kaza sayısı 252’ye düştü. Bu kazalarda 3 kişi yaşamını yitirirken 499 kişi yaralandı.