Kızılay Koordinasyon Merkezi aracılığıyla kente gelen engelliler, buradaki afetzede ailelere dağıtılan iftarlık ve sahurluk kumanya paketlerinin hazırlanmasına yardım etti.

Bedensel engelli Ayhan Arslan, AA muhabirine, İstanbul'daki yardım toplama faaliyetlerine de katıldığını söyledi.

Gönüllüler arasında yurt dışından gelen kişilerin de olduğunu anlatan Arslan, "Gelenler ile belki konuşarak iletişim kuramasak bile derdi paylaşma noktasında büyük mücadele vermeye çalışıyoruz. Hep birlikte kumanyaların dağıtımına katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Gümüşhane'den gelen Yavuz Tandıroğlu ise deprem bölgesinde bulunarak yardımlara katılmak istediğini belirterek, "Depremzedelere destek olmak için geldik. 'Bu ramazanda acımız da aşımız da bir' diyoruz. Yaraların bir şekilde sarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ankara Kızılay Sosyal Hizmetler Engelsiz Birim Başkanı ve 15 Temmuz gazisi Salih Aslan engelli bir kız çocuk babası olduğunu belirterek, "Engelliler sadece yardım alan değil artık yardım eden bireyler de oldu. Bu konuda çok şükür ilerlemeler var. Biz de burada depremzede kardeşlerimize faydalı olmanın mücadelesini veriyoruz." ifadesini kullandı.