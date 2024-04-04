Çirişin, faydaları saymakla bitmeyen şifalı bir bitki olarak biliniyor. Ancak yılın sadece belirli bir döneminde toplanabilmesi ve toplama sürecinin oldukça zahmetli olması nedeniyle çir, tezgahlarda nadir bulunan bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor.

Çiriş bitkisinin sağladığı faydaların çeşitliliği ise dikkat çekiyor. İçeriğindeki vitaminler ve mineraller sayesinde çir, sağlık açısından oldukça değerli bir bitki olarak kabul ediliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek, sindirimi düzenlemek, enerji vermek gibi birçok faydası bulunan çiriş, özellikle kış aylarında tüketilerek vücuda destek sağlıyor.

Ayrıca Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan "çiriş böreği", Türk Patent ve Marka Kurumunca geçtiğimiz günlerde coğrafi işaretle tescillendi.