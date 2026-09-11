Kadın emeğini görünür kılmak, üretim gücünü desteklemek ve kentte dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla kurulan Kahramanmaraş Kadın Güçlendirme ve Dayanışma Grubu, düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Abdüssamed Kılıç, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan ve kentte faaliyet gösteren çok sayıda kadın sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Terziler ve Konfeksiyoncular Odası iş birliğiyle düzenlenen programda, grubun kuruluş amacı ve hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını hedefleyen oluşumla; kadın üreticilerin desteklenmesi, emeklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Farklı alanlarda faaliyet gösteren kadınları ortak çalışmalar etrafında buluşturmayı hedefleyen grup kapsamında, bilgi ve deneyim paylaşımının yapılacağı güçlü bir dayanışma ağı oluşturulması planlanıyor.

Lansmanda ayrıca kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin, kadınlara yönelik çalışmaların sürdürülebilirliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Kadın emeğinin güçlenmesi, üretimin büyümesi ve dayanışmanın kent genelinde daha da kökleşmesi hedefiyle yola çıkan Kadın Güçlendirme ve Dayanışma Grubu’nun lansmanı, katkı sunan isimlere plaket takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.