Kahramanmaraş genelinde ağaçlardaki cevizlerin dış yeşil kabuklarında çatlamaların başlamasıyla birlikte üreticiler heyecanla hasat gününü beklemeye başladı. Alan bakımından Türkiye'nin en fazla ceviz yetiştirilen kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ta, bu sezon 45-50 bin ton civarında rekolte elde edilmesi öngörülüyor. Hasat çalışmalarının ise 15 Eylül’den sonra başlaması planlanıyor.

Yeni sezon öncesinde üretici ve tüketicilerin merakla beklediği ceviz fiyatları da gündeme geldi. Ceviz Diyarı Ekolojik Tarım Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından düzenlenen toplantıda, 2026 sezonuna ilişkin tavsiye fiyatları ele alındı.

Toplantıya KSÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, TEMA İl Temsilcisi Abdurrahman Akbolat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Kooperatif Başkanı Beyza Nur Mungan ile kooperatif üyeleri Salih Paksoy ve Emel Paksoy katıldı.

2026 Yılı Tavsiye Edilen Ceviz Fiyatları Netleşti

Yeni sezon öncesinde üretici ile tüketicinin haklarını korumak ve piyasada denge sağlamak amacıyla Ceviz Diyarı Ekolojik Tarım Turizm Geliştirme Kooperatifi öncülüğünde kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kooperatif Başkanı Beyza Nur Mungan, birinci kalite seçilmiş Kahramanmaraş cevizinin fiyatlarını şu şekilde duyurdu:

Toptan Tavsiye Satış Fiyatı: Kilogram başına 250 TL Kahramanmaraş’ta Kadın Emeğini Güçlendirecek Yeni Dayanışma Grubu Tanıtıldı İçeriği Görüntüle

Perakende Tavsiye Satış Fiyatı: Kilogram başına 320 TL

"Fiyatlar Bağlayıcı Değil, Tavsiye Niteliğinde"

Fiyatların bağlayıcı değil, tavsiye niteliğinde olduğunu belirten Mungan, belirlenen rakamlarla hem üreticinin hem de tüketicinin korunmasının amaçlandığını söyledi.

Mungan ayrıca, Kahramanmaraş cevizinin daha fazla tüketilmesi çağrısında bulunarak, yerli üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için tüketicilerin ithal ceviz yerine yerli cevizi tercih etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yeni sezon öncesinde fiyatlar belirlenirken, Kahramanmaraş cevizinde gözler şimdi 15 Eylül sonrası başlaması beklenen hasada çevrildi.