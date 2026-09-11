Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Görüldü

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı. Firari sanıklar duruşmaya gelmezken, tutuksuz sanıklar da salonda yer almadı.

Mahkeme heyeti başkanı, kurulda değişiklik yaşandığını ve duruşmaya geçici heyet olarak çıktıklarını taraflara aktardı. Söz verilen tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti.

Müştekilerden "Adalet" Çağrısı

Duruşmada söz alan müştekiler (mağdur yakınları), kaybettikleri canların acısının hâlâ taze olduğunu belirterek davanın bir an önce sonuçlandırılmasını talep etti ve sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi.

Müşteki avukatları ise bu celsede esas hakkındaki mütalaanın verilmesini beklediklerini ancak geçici heyet nedeniyle bunun ertelendiğini dile getirerek dosyadaki eksik hususların giderilmesini istedi. Sanık avukatları da bu aşamada ek bir savunma yapmayacaklarını bildirdi.

Duruşma 9 Ekim'e Ertelendi

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti;

Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen eksikliklerin değerlendirilmesini yeni heyete bıraktı,

Tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti,

Yargılamayı 9 Ekim tarihine erteledi. Kahramanmaraş'ta Okul Öncesi Eğitim İçin Farkındalık Programı Düzenlendi İçeriği Görüntüle

İddianamede Hangi Suçlama Yer Alıyor?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aralarında müteahhit, fenni mesul ve kamu görevlilerinin de bulunduğu toplam 16 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.