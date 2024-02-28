Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre;

''06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonucu, İl Merkezinde yıkılan binaların enkazlarında çıkarılan çelik kasalar, İlimiz Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Şehit Murat Örümcek Polis Merkezi Amirliği ve Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Serintepe Şehit Celil Dağ Polis Merkezi Amirliğinde muhafaza altına alınarak yapılan araştırmalar sonucu sahiplerine veya vârislerine teslim edilmiştir.

Sahiplerine teslim edilemeyen Çarşı Şehit Murat Örümcek Polis Merkezi Amirliğinde 120, Serintepe Şehit Celil Dağ Polis Merkezi Amirliğinde 80 çelik kasa olmak üzere toplam 200 buluntu çelik kasa muhafaza altında bulunmaktadır.

Sahiplerine teslim edilemeyen buluntu kasalar ile ilgili olarak oluşturulacak komisyon tarafından 22/11/2001 tarih 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Buluntu Eşya konu başlıklı 769, 770, 771 sayılı maddelerinin hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.''