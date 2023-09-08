Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İyi bir yaz transfer dönemi geçirdiklerini aktaran Timur, "Bu sezon daha farklıydı. Tecrübem, geçen sezon ve bu sezon var. Geniş tecrübesi olanlarla da deneyimlerinden faydalanmak için konuştum. Onlar da bu sezonki gibi bir transfer dönemi yaşamamış. Ortalama fiyat, en az 2-2,5 kat arttı. Zor ve fazla uğraştığımız bir sezon oldu. Transfer dönemine çok iyi ve özel hazırlanmıştık. Binden fazla oyuncu incelendi. Suudi Arabistan çıkınca stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık. Sonunda gayet güzel bir transfer dönemi oldu. İnşallah sonrakiler bu kadar yoğun olmaz" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarını sonlandırdıklarını aktaran Timur, "Yabancıyla ilgili transferi kapattık. Belki ufak bir ihtimal çok iyi bir yerli oyuncu olabilir. O da ya bir fırsat ya da bir pozisyonumuzu kuvvetlendirmek için olabilir. Çoğunlukla kapattık" şeklinde konuştu.

"Tete'de Galatasaray'ın aldığı bir ticari risk söz konusu değil"

Erden Timur, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'de herhangi bir ticari risk olmadığını söyledi.

Tete'nin sözleşmesini feshettiği Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının henüz bir başvuruda bulunmadığını aktaran Timur, "Hukuk departmanında bir gelişme yok ancak bir başvuru olacaktır. Transferden önce 6-7 gün bu konuda tecrübeli 3 farklı bağımsız uluslararası hukukçuya konuyu incelettik. Ondan sonra karar verdik. Bizim incelememiz ve alınan raporlarda tazminat anlamında herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacağı belirtiliyordu. Zaten toplamdaki risk çok ufak. Ayrıca yaptığımız sözleşmede de bu rakam oyuncudan mahsup edilecek. Galatasaray'ın ticari anlamda aldığı bir risk söz konusu değil" diye konuştu.

"Zaniolo'dan alacağımız para bonuslarla 35-37 milyona çıkabilir"

Timur, İngiltere'nin Aston Villa takımına 5 milyon euro bedelle kiralanan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'dan 35 milyon euroyu geçecek bir gelir elde edebileceklerini söyledi.

Zaniolo'yu yaklaşık 6 ay önce aldıklarını hatırlatan Timur, şöyle konuştu:

Zaniolo, oturmuş olan ve 14 maç üst üste kazanma sürecinde olan bir takıma geldiği için umduğuna göre çok daha az süre aldı. Sürekli galip gelen bir takım vardı. Bulduğu sürenin bazısında kendi mevkisinde, bazısında da farklı bölgelerde oynadı. Bu sezon için de hocamız o bölge için daha farklı alternatifleri görmek istiyordu. Zaniolo'nun da Premier Lig'e gitme arzusu vardı. Kiralama bedeli bakımından Türk futbol tarihinde bir rekor oldu. Ondan sonra şarta bağlı gerçekleşecek bir bedel var. İfade edilen 40 milyon euro, bonuslarla ulaşılabilecek. Önümüzde iki seçenek vardı. O da 15 milyon euroya aldığımız Zaniolo'yu belli bir karla doğrudan satmak veya daha fazla kar edebilme potansiyeliyle şarta bağlı satış yapmaktı. Şarta bağlı zorunlu satın alma gerçekleştiği zaman 30 milyon euronun biraz üzerinde bir para gelecek. Zaniolo'dan alacağımız para bonuslarla 35-37 milyona çıkabilir.

"Alınan oyuncuların market değeri, 149,6 milyon avro"

Erden Timur, piyasa değeri toplamda yaklaşık 150 milyon euro olan futbolcuları 30 milyona aldıklarını söyledi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili kendilerine yönelik karalama yapıldığını ileri süren Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

Elimizden geldiği kadar Türk futbolu ileri götürmemiz lazım. Hepimiz zaman zaman hata yapıyoruz. Hiçbir rakip takım yöneticisinin, 'Biz de hata yapıyoruz' dediği olmuyor. Bunun değişmesi lazım. Türkiye'deki iklimin güzelleşmesi için bunu yapmamız lazım. Karalama işlerini yapmak çok kolay. Biz, bu işlere tenezzül etmek istemiyoruz. Geçişten beri gelen şeyleri değiştirmek istiyoruz. Bütçelerimizi divan kurulu toplantısında açıklayacağız. Bu sezon alınan oyuncuların market değeri, 149,6 milyon euro. Türk futbol tarihinde böyle bir şey yok. Belki bunun yarısı bile olmadı. Türk futbol tarihinin rekorunu kırdık. Bunları imza bedelleri dahil 30 milyon euro civarında bir paraya aldık. Geçen sezon 43 milyon euro harcamıştık. Bu sezon onun da altında oldu. Bir önceki sezon Burak Elmas başkanımızın döneminde 28 milyon euro harcanmıştı. Onun 2-3 milyon euro üstünde bir rakamla bu kadar oyuncu kazandırdık. Bunu sorguluyor olmalarını teknik olarak anlayamıyorum.

Görüştükleri futbolcuların büyük çoğunluğunun paraya önem vermediğini anlatan Timur, şunları kaydetti:

Serbest oyunculara yönelmek zorundaydık. Harcama limiti vardı. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için son 4 günde arttı. Bu transferleri son 4 günde yapabildik. Serbest oyuncu zaten yaz antrenmanına çıkmaz. Kimi oyuncular için 20 milyon euro bonservis istendi. Onları ikna ederek muteber kulüplerden aldık. Buradaki ortam ve doğru proje etkili oldu. Bugüne kadar görüştüğüm futbolcuların yüzde 95'inin ana konusu para değil. Bugüne kadar eksikliklerimizi örtmek için 'Paramız yok' algısı oluşturmuşuz. Bu çok yanlış. Zaten gittiğimiz üst düzey oyuncular yeterince para kazanmış oluyor. Para önemli ama 3-5 milyonluk farkı önemsemeyen çok oyuncu var. Çokça buldukları şey para ama az buldukları huzurlu ortam, samimiyet, doğru hedefler ve kurumsallaşmayı bulamıyor. Onu bulduğunu anlayınca da sizi tercih ediyor. Bu biraz zaman alıyor.

Timur, Türkiye'deki transfer çıtasını yükselttiklerini iddia ederek, "Bu sezon tüm Türk takımları iyi transferler yaptı. Türk futbolunun bu noktaya gelmesi çok önemli. Başka türlü futbolumuzu daha yukarıya çıkaramayız. Rekabeti dinamitleyerek suçlamalar yapmak kendimize kötülük oluyor. Artık 6 büyük lig olması gerek. Toplam ekosistemi büyütmemiz gerek. Altı büyük ligden biri olursak daha ucuza oyuncu alınır, çok daha genç oyuncular getirilebilir, futbolcular mevcut değerlerinin iki katına gönderilir, Anadolu kulüpleri çok daha fazla oyuncu ihraç edebilir. Bunda bir payımız olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunun transfer kalitesini yükselttiğimiz için mutluyum. İnşallah diğer takımlar da iyi transferler yapar" değerlendirmesinde bulundu.

"Davinson Sanchez transferin yapılamayacağını düşünüyorduk"

Erden Timur, 25 milyon eurodan pazarlığı başlayan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i son günlerde 9,5 milyona aldıklarını belirtti.

"Davinson Sanchez'de son 2 güne kadar Tottenham ile aramızda çok ciddi bir fark vardı" diyen Timur, "Transferin yapılamayacağını düşünüyorduk. Davinson'un olmayacağını hocamıza da söyledik. Bu işte kimin bileği en son düşerse pazarlıkta o kazanıyor. Davinson, Tottenham'da üçüncü stoperdi ve oynuyordu. Aradaki fark çok fazla olduğu için bizim rakamlara düşmeyeceklerini düşündük. Fiyatı 1,5 milyon euro yükselttik ve anlaşma sağladık. Yaklaşık 2 aylık bir süreç oldu. 25 milyondan başladı ve bu rakamlara kadar indiler" görüşlerini aktardı.

İspanyol stoper Sergio Ramos'un bitme ihtimalinin son güne kadar Davinson Sanchez'e göre önde olduğunu anlatan Timur, "Davinson bize çok uzaktı. Tottenham'ın sahibi çok önemli ve varlıklı iş insanı. Bu rakama vermek yerine oynatabilirdi. Biz ona hazırlanıyorduk. Ndombele de son gün gerçekleşti" diye konuştu.

Ramos'un gelmeye ikna olduğunu belirten Erden Timur, "Ramos gelmeye ikna olmuştu ama Sevilla tercihi de bir tarafta bekliyordu. Bazı oyuncular 1,5 ay kadar Suudi Arabistan bekledi. Ramos'a Suudi Arabistan'dan teklif vardı ve biz o rakamı veremiyorduk. Ancak gitgide rakam bizim lehimize düştü. En sonda 8,5 milyon euroya düştü ama istediğimiz noktada değildi. Sevilla'ya gitmek istedi. Davinson ile Ramos tercihinde kulüpte yüzde 60-70 Davinson öndeydi. Yaş, bonservis kazancı gibi konular var. Davinson'un son anda gerçekleşmesi çok iyi oldu" değerlendirmesinde bulundu.