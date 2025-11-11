27 Ekim’de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin aktif bahis oynadığını açıklamıştı. İstanbul Başsavcılığı da soruşturmanın derinleştirileceğini duyurmuştu.

Ardından TFF, 152 hakemi “aktif şekilde bahis oynadığı” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Listede Zorbay Küçük ve bu sezon Süper Lig’de görev alan altı hakem de bulunuyordu.

Liglerde Erteleme ve Ek Transfer Süreci

Toplam 1024 futbolcu, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. TFF Yönetim Kurulu, PFDK sevkleri ve soruşturmanın etkilerini göz önünde bulundurarak TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarının iki hafta ertelendiğini açıkladı.

Bu gelişme sonrası TFF, kulüplerin kadro eksikliklerini giderebilmesi için yalnızca ulusal düzeyde 15 günlük ek transfer ve tescil dönemi için FIFA ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Bahis Oynadığı Tespit Edilen Futbolcular

TFF Hukuk Kurulu, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK’ya sevk edildiğini bildirdi. Futbolcular arasında şu isimlerin de bulunduğu açıklandı:

Galatasaray: Eren Elmalı, Metehan Baltacı

Beşiktaş: Necip Uysal, Ersin Destanoğlu

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

Eren Elmalı'dan Açıklama

PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, geçmişte bahis oynadığını itiraf ederek açıklamalarda bulundu. Genç yaşlarda bahis oynadığını, daha sonrasında ise hiç oynamadığını belirten 25 yaşındaki milli oyuncu, "19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim.

Bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce, kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış, ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Çetin'den Açıklama

Fenerbahçe’den sezon başında Esenler Erokspor’a kiralanan ve PFDK’ya sevk edilen genç kaleci Ertuğrul Çetin, açıklama yaparak kendi maçına bahis oynamadığını söyledi. Çetin şu ifadeleri kullandı:

“PFDK’ya sevk edilmemin nedeni, 4 yıl önce henüz 18 yaşımın başındayken altyapıda forma giydiğim dönemde 3 gün içinde yapılan iki bahis işlemidir. Bu işlemler kesinlikle kendi maçıma ait değildir. O dönemde yaptığımın yanlış olduğunu fark ettim ve o günden bu yana benzer bir hatanın içinde asla yer almadım.”

Bahis Oynamayan Takımlar

Süper Lig’deki 18 takımdan yalnızca Fenerbahçe, Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kocaelispor'da hiçbir futbolcunun bahis oynamadığı bildirildi.

Milli Takımlarda da Etkisi Oldu

Bahis soruşturması, milli takımları da etkiledi. TFF, PFDK’ya sevk edilen futbolcular nedeniyle şunları milli takımlardan çıkardı:

A Millî Takım: Eren Elmalı

Ümit Millî Takım: İzzet Çelik

U19 Millî Takımı: Ege Albayrak

TFF Disiplin Talimatı ve Cezalar

TFF Disiplin Talimatnamesi’nin 57. maddesine göre, futbol müsabakalarıyla ilgili bahis veya şans oyunları oynamak yasak. Bu kurala uymayan futbolcular, 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kalabiliyor.