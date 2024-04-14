Asrın felaketi olarak adlandırılan zorlu sürecin ardından, Kahramanmaraş 3. bayramını coşkuyla kutladı. Bayram öncesi ve bayram günlerinde şehir adeta hareketlilikle doldu, neredeyse iğne atsan yere düşmeyecek bir yoğunluk yaşandı. Bu yoğunluk, özellikle ticari anlamda durgunluk yaşayan esnaflar için bir can suyu niteliği taşıdı.

Bayram öncesinde ticari hareketliliğin en üst seviyeye çıktığı Kahramanmaraş’ta esnaflar, bayram sonrası yoğunluğunu fırsata çevirerek işlerini canlandırdılar. Kahramanmaraşlılar, bayram alışverişleri ve ziyaretleri için dükkanlara akın etti. Alışveriş merkezleri, çarşılar ve sokaklar, bayram hazırlıklarıyla dolup taştı. Vatandaşlar, sevdiklerine hediyeler alırken, esnaflar da yoğun talep karşısında memnuniyetlerini dile getirdiler.