Eşref Rüya Son Bölümde Neler Olacak?

Taylan’ın son nefesinde adını vermesi, Eşref’i doğrudan şüpheli konuma düşürür. Nisan, Eşref’e güvenmek istese de olup biteni sorgulamadan edemez. Bu sırada Dinçer, Nisan ile Eşref’in arasını açmak için planlarını ilerletir.

Gürdal’ın ortadan kaybolması ekipte paniğe yol açarken, Kadir'in Eşref’e Gürdal’ı kaçırdığını söylemesi dengeleri sarsar. Kadir, Gürdal üzerinden Eşref’i köşeye sıkıştırmayı hedefler. Eşref ise hem sevdiklerini korumaya hem de kendisine yönelen suçlamalarla mücadele etmeye çalışır.

