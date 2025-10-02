Eşref Rüya Son Bölümde Neler Olacak?

Taylan’ın son nefesinde adını vermesi, Eşref’i doğrudan şüpheli konuma düşürür. Nisan, Eşref’e güvenmek istese de olup biteni sorgulamadan edemez. Bu sırada Dinçer, Nisan ile Eşref’in arasını açmak için planlarını ilerletir.

67Dac638Bc6755A36Ece07Bc

Gürdal’ın ortadan kaybolması ekipte paniğe yol açarken, Kadir'in Eşref’e Gürdal’ı kaçırdığını söylemesi dengeleri sarsar. Kadir, Gürdal üzerinden Eşref’i köşeye sıkıştırmayı hedefler. Eşref ise hem sevdiklerini korumaya hem de kendisine yönelen suçlamalarla mücadele etmeye çalışır.

68Dd52B32A7E5Fe4D75A2Adf

Eşref Rüya 16. Bölüm İzleme Linki

1 Ekim 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için resmi bağlantıyı kullanabilirsiniz:
🔗 https://www.kanald.com.tr/esref-ruya/bolumler

67Fe50E305414C8Cc9E4F804

Cagatay Ulusoy Esref Ruya Dizisiyle Yukselise Gecti Esref Ruya 2. Bolum 1

Şarkıcı Güllü'nün ölümünde soruşturma derinleşiyor!
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde soruşturma derinleşiyor!
İçeriği Görüntüle

Eşref Rüya 16. Bölüm izle