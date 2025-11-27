EŞREF RÜYA 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nisan, sözleşmeyi ortadan kaldırmak isteyen Eşref'e engel olarak "Ben Dinçer Bey ile devam edeceğim" dedi ve bu durum Eşref'te büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Eşref, "Anladım ben. Bu hikaye burada bitti" diyerek oradan ayrıldı.

Yaşadığı yıkımın ardından Eşref, içinde bir hain olduğunu düşünerek dostlarından (Gürdal, Müslüm, Faruk) yardım istedi ve muhbiri bulmak için Çiğdem'in kapısını çaldı.

Dinçer'in gizlediklerinin peşine düşen Nisan, Fulya ile buluştu. Tüm sırlar açığa çıkmak üzereyken hızla gelen bir otomobil Fulya'ya çarptı. Fulya ölmeden hemen önce elindeki flaş belleği Nisan'a vermeyi başardı.

Kadir'in tuzağından habersiz olan Müslüm ve Faruk, Tufan'ı yakalamak için gittikleri adreste polisle yüzleşti. Tufan, kendisine haber verenin Kadir olduğunu öğrenince Kenan vuruldu. Kadir, Kenan'ı veterinere götürdü. Eşref, Kadir ve ortağını sıkıştırdı ancak Kadir son anda elinden kaçtı.

Gizli hayranının hayatta olduğunu öğrenen Eşref, Dinçer ile yüzleşmeye bir adım daha yaklaştı.

EŞREF RÜYA 24. BÖLÜM FRAGMANI

Eşref, Nisan'ın Dinçer'i seçmesi üzerine ilişkilerini bitiriyor ve muhbir arayışında Çiğdem'e gidiyor. Eşref'le Çiğdem'in bir arada olduğunu öğrenen Nisan ise öfkeleniyor ve Eşref'i geri kazanmak için hamleler yapması bekleniyor.

Nisan, Fulya'nın ölümünün Dinçer'den kaynaklandığını düşünmeye başlıyor. Eşref'in son hamlesiyle büyük bir darbe alan Kadir, Dinçer'i de tehlikenin içine çekecek adımlar atıyor.

Yeni bölümde Eşref'in ihanetle nasıl başa çıkacağı ve Nisan'ın Eşref'i geri kazanmak için neler yapacağı büyük merak konusu.