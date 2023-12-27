Son olarak efsaneleştiği Galatasaray'ı çalıştıran ve 10 Ocak 2022 tarihinden bu yana herhangi bir takımda görev yapmayan Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Fatih Terim, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından geri döndü.

Yunan ekibi Panathinaikos'ta teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim oldu.

"Merhaba Panathinaikos"

Kulüpten yapılan açıklamada "Hoş geldin Fatih Terim" ifadeleri kullanıldı.

Fatih Terim ise resmi sosyal medya hesabından Yunanca "Merhaba Panathinaikos" yazarak paylaşımda bulundu.

Bu gönderi kısa süre içerisinde büyük bir yankı uyandırırken sosyal medyada çok kez paylaşıldı.