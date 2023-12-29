Panathinaikos'ta Ivan Jovanovic'in kovulmasının ardından Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Ergin Ataman'a destek vermek için Panathinaikos'un basketbol maçına gitti. Terim, maçta hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Panathinaikos'un en ateşli taraftar grubunu selamlamaya da giden Fatih Terim, istediği karşılığı alamadı. Mücadelenin sonlarına doğru, görevden alınan Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapmaya başlayan Yunan taraftarlar Fatih Terim'e dolaylı yönden tepki gösterdi.

MAÇ SONUNA KADAR BEKLEDİ

Panathinaikos taraftarının Jovanovic tezahüratlarına rağmen maçın sonuna kadar tribünden ayrılmayan Fatih Terim, mücadelenin bitmesinin ardından Ergin Ataman'ı tebrik ederek parkeden ayrıldı.