Yedi Güzel Adam İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan 34 yaşındaki Lekesiz, öğrencisinin WhatsApp grubundan yardım istemesi üzerine yanına çekiç ve kriko alarak İstasyon Mahallesi'ne gitti. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla Betül, ablası Özlem ve kardeşi Nur Sultan Aksu’yu enkazdan çıkardı.

Aynı bölgede ses duyan Lekesiz, 10 yaşındaki Miray ve 8 yaşındaki Lütfü Güneş’i kurtardı, ardından jandarmayla birlikte anne ve babalarını enkazdan çıkardı. Enkaz altındayken defalarca artçı sarsıntıya yakalandığını belirten Lekesiz, "Çocuklara ulaşırken tavan üzerimize çöktü, krikoyla kaldırarak yolu açtım. Rabb’im onları kurtarmayı nasip etti." dedi.



Enkaz altındaki bütün anlarını kayıt altına aldığını belirten Lekesiz, şöyle devam etti:

"Oradan bir daha çıkamama ihtimalim olduğu için aileme, sevenlerime bir anı kalsın, ilerleyen zamanda çocuklarımızın eğitiminde kullanırız diye bu kaydı aldım. Telefonun ışığını açmadan önümüzü görmemiz imkansızdı zaten. Ben o esnada kayıt tuşuna da bastım. O zaman bebeğim 2 aylıktı, eşimle onu aracıma bıraktım. Enkazda çalışırken onlar da beni beklediler."

Depremin çok büyük acılara yol açtığını dile getiren Lekesiz, vatandaşlara deprem olmadan önce tedbir almaları ve hazırlık yapmaları çağrısında bulundu.