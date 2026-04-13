Kentte kaydedilen görüntülerde, trafik akışı içerisinde kontrolsüz şekilde ilerleyen gençlerin yaptığı tehlikeli hareketler yürekleri ağza getirdi. Trafik kurallarını hiçe sayan bu davranış, olası bir kazanın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Uzmanlar, bu tür akrobatik hareketlerin trafikte ciddi kazalara yol açabileceğine dikkat çekerken, sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliği için kurallara uyması gerektiğini vurguluyor.

Yetkililer ise özellikle genç sürücüleri, bu tür tehlikeli ve bilinçsiz davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarıyor. Trafikte yapılacak en küçük bir ihmalin telafisi olmayan sonuçlara yol açabileceği hatırlatılıyor.

Vatandaşlar da benzer görüntülerin artmaması için denetimlerin sıklaştırılmasını isterken, trafikte güvenli sürüş bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğine dikkat çekiyor.