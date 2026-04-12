İstanbul’da düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, yoğun katılım ve renkli görüntülerle devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde adeta festival havası estiriyor.

Etkinlikte yer alan Onikişubat Belediyesi de kurduğu stantla Kahramanmaraş’ın kültürel ve gastronomik değerlerini tanıtırken, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Toptaş, İstanbul’da yaşayan Kahramanmaraşlılarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Kahramanmaraş’ımızın değerlerini hep birlikte tanıtıyoruz. Hem hemşehrilerimiz hem de farklı illerden gelen vatandaşlarımız burada bu zenginliği yakından görüyor” dedi. Açılış programının bakanların katılımıyla yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Toptaş, etkinliğin esnafın da katkısıyla adeta bir festival havasında sürdüğünü dile getirdi.

Başkan Toptaş, organizasyona katkı sunan tüm kurumlara ve katılımcılara teşekkür ederek, İstanbul’daki vatandaşları Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’ne davet etti.