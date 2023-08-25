UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Twente ile karşı karşıya geldi. Kanarya, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti.

İSMAİL KARTAL'DAN 7'DE 7

Yeni sezon öncesi takımın başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'de çıktığı tüm maçlarda sahadan galibiyetle ayrıldı. Zimbru ve Maribor'a karşı elde ettiği galibiyetler ile rakiplerini elemeyi başaran Kanarya, Süper Lig'de ise Gaziantep FK ve Samsunspor'u mağlup etti. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Twente karşşısında da 5-1'lik galibiyet yaşadı. Öte yandan Fenerbahçe'nin golcü kimliği de dikkat çekti. Oynadığı 7 maçta rakip filelere 23 gol yolladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Ferdi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Unnerstall'de kaldı.

20'nci dakikada Twente öne geçti. Ugalde'nin penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü. Bu oyuncu dönen topla buluşarak topu filelere gönderdi: 0-1.

23'üncü dakikada Ugalde'nin pasında kaleci İrfan Can'dan dönen topla buluşan Vlap'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Vlap yeniden kaleyi denese de Fenerbahçe savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

31'inci dakikada rakibinden altığı topla sağdan ceza sahasına giren Fred'in vuruşunda savunmaya takılan top üstten dışarı gitti.

33'üncü dakikada Fenerbahçe skoru eşitledi. Szymanski'nin ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Oosterwolde'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-1.

42'nci dakikada Twente 10 kişi kaldı. Mert Müldür, Regeer'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Andy Madley sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen Madley, sarı kart iptal ederek direkt kırmızı kartla Regeer'i oyun dışı bıraktı.

İlk yarı beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarı

56. dakikada Dusan Tadic'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top savunmadan döndü.

60. dakikada Bright Osayi-Samuel'in sağ kanattan ceza sahasına pasında Sebastian Syzmanski, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

62. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol taraftan ceza sahasına pasında ön direkte topla buluşan İrfan Can Kahveci, uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

74. dakikada Edin Dzeko'nun ceza sahası sol çaprazından verdiği yerden pasta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

90+2. dakikada Bright Osayi-Samuel'e ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.