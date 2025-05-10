Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.

Ligin 35. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Fenerbahçe, hakem Burak Pakkan’ın düdük çaldığı maçta Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Konuk takım sarı-lacivertliler, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE, 4 GOLLE KAZANDI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 44. dakikada Mert Müldür, 60. dakikada Milan Skriniar, 87. dakikada Youssef En-Nesyri ve 90+4. dakikada Oğuz Aydın attı.

Başakşehir'in tek golün 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz'dan geldi.

LIVAKOVIC'TEN GEÇİT YOK

Başakşehir'de Krzysztof Piatek, 20. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda kaleci Dominik Livakovic gole izin vermedi.

İKİ İSİM CEZALI

Konuk ekip Fenerbahçe'de sarı kart gören Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, cezalı duruma düştü. İki futbolcu, gelecek hafta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE, PUANINI 78 YAPTI

Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde bir hafta sonra kazandı ve 78 puana yükseldi. Son üç haftada ikinci mağlubiyetini alan Başakşehir, 51 puanda kaldı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU ERTELENDİ

Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında kazanmasıyla Galatasaray'ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etme şansı kalmadı.