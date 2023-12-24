Türkiye'nin hatta dünyanın sayılı derbilerinden olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi, unutulmaz anları sizler için derledik

İlk gece maçı Galatasaray'ın

İki ekibin ilk gece maçında gülen taraf, Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki 1-0’lık skorla Galatasaray olmuştu. Ezeli rakiplerin özel karşılaşması, büyük heyecana sahne olmuştu.

Metin Oktay ile Can Bartu'dan dostluk örneği

Taçsız Kral’ın jübile maçında, iki kulübün efsane kaptanları Metin Oktay ile Can Bartu, ezeli rakiplerinin formasını giyerek, herkese sporun dostluk olduğunu göstermişlerdi.

En gollü beraberlik

1982-83 sezonundaki maçta 48. dakikada Galatasaray, skoru 4-1’e getirdi. Ardından Fenerbahçe sonrasında bulduğu gollerle, lig tarihinin en gollü derbisinden 4-4’lük beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'den tarihi geri dönüş



Türkiye Kupası’ndaki rövanş maçında ilk devre, ev sahibi Cim Bom’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Sonrasında Aykut Kocaman ve Hasan Vezir’in (3) golleriyle Fenerbahçe, 4-3’le turu kapmıştı.

Greame Souness bayrağı orta sahaya dikti



Dönemin Galatasaray teknik direktörü Greame Souness'a 'Ulubatlı' lakabının verildiği maç! Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 5 Nisan 1996 tarihinde oynanan Türkiye Kupası finalinin ardından kupayı kaldıran Galatasaray teknik direktörü Greame Souness, galibiyetin getirdiği coşkuyla santra noktasının tam ortasına dev bir Galatasaray bayrağı dikmişti.

6-0'lık skor



Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe Ortega, Ümit Özat, Ceyhun, Serhat (2), Tuncay'ın golleri ile 6-0'lık galibiyete imza atmıştı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özhan Canaydın'ın Aziz Yıldırım'ın elini sıkarak tebrik etmesi hala hafızalardaki yerini koruyor.

Ribery şov ve 5-1'lik skor

2005 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası finali Galatasaray'ın 5-1'lik galibiyeti ile sona ermişti. Sarı kırmızılıların bu galibiyeti en az Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyeti kadar uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Gerets'in kafasına isabet eden madde

2006 yılında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ise maçın önüne geçen bu olay yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin sahadan 2-1 üstün ayrıldığı mücadelede dönemin Galatasaray teknik direktörünün alnına isabet eden bir cisim ortalığı karıştırmıştı. Bir süre alnındaki kanama durmayan Gerets'in hafızalara kazınan bu bakışları ortaya çıkmıştı.