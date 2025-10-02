UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadı’nda Fransız temsilcisi Nice’i 2-1 mağlup ederek gruptaki ilk puanlarını aldı. Sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu attığı iki golle hem galibiyetin baş mimarı oldu hem de kulüp tarihine geçti.

Maça Fenerbahçe Fırtına Gibi Başladı

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle öne geçen Fenerbahçe, 25. dakikada yine Kerem’in ağları sarsmasıyla farkı 2’ye çıkardı. Etkili oyununa rağmen net fırsatlardan yararlanamayan sarı-lacivertliler, 34. dakikada penaltıya sebep oldu. Nice, Carlos’un 37. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi. İlk yarı Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarıda Kontrollü Oyun ve İlk Galibiyet

İkinci devrede tempo düşse de Fenerbahçe topa hâkimiyetini korudu ve skoru tutmayı başardı. Dinamo Zagreb yenilgisinin ardından sahasındaki ilk galibiyetle moral kazanan sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’ndeki puan hesabına başladı.

Kerem Aktürkoğlu’ndan Tarihi Performans

Sarı-lacivertli formayla ilk gollerini atan Kerem Aktürkoğlu, 3 lig ve 1 Avrupa maçının ardından siftah yaptı. Attığı iki golle tarihe geçen 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki 400. golüne de imza attı.

İsmail Yüksek Alkışlarla Kenara Geldi

Maçın ilk yarısında üstün performans gösteren İsmail Yüksek, ikinci yarıda yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı. Oyundan çıkarken tribünlerden büyük alkış topladı.

Kerem Sakatlandı ve Oyun Dışı Kaldı

  1. dakikada hava topu mücadelesi sonrası yerde kalan Kerem, 81’de oyundan alındı. Yerine Oğuz Aydın dahil oldu.

Tribünlerden Filistin’e Destek

Karşılaşmada iki kale arkasına Filistin’e destek pankartları asıldı. Ayrıca Maraton tribünün bir bölümünde Filistin bayrakları dalgalandı.

Sadettin Saran’a Tezahürat

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde kulüp başkanı Sadettin Saran lehine “Oley oley Sadettin Saran” tezahüratları yaptı.

Protokolden Yoğun İlgi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak mücadeleyi stattan takip etti. Kadroda yer almayan Rodrigo Becao, Jhon Duran, Levent Mercan ve İrfan Can Eğribayat; Devin Özek ve Gökhan Gönül ile birlikte tribünde yer aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı izleyen isimler arasındaydı.

