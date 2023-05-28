Türkiye, geleceğini belirleyeceği Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tur için sandık başında.
Sandık başına giden vatandaşların oy kullanma işlemleri sürerken, bir Fenerbahçe taraftarının yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sarı-lacivertli futbolsever, üzerinde sırasıyla Galatasaraylı Mauro Icardi, Fenerbahçeli Enner Valencia ve Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın resmi ve isminin yer aldığı kağıda mühür vurduğu anları sosyal medyada paylaştı.
Oyunu Valencia'ya verdi
Fenerbahçeli taraftarın, Ekvadorlu golcü Valencia'ya oy verdiği sırada sandık görevlisi tarafından uyarılması dikkatlerden kaçmadı. Görevli, vatandaşa "Fenerbahçeli yavaş diye" seslendi.
Yaşanan bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem yarattı.