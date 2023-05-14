Türkiye, geleceğini belirleyeceği 14 Mayıs seçimleri için sandık başında.
Sandık başına giden vatandaşların oy kullanma işlemleri sürerken, bir Fenerbahçe taraftarının yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.
"Ali Koç istifa!"
Sarı-lacivertli taraftarın oy pusulasının üzerine "Ali Koç istifa!" yazdığı paylaşım büyük tepki çekti. Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraf kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Yapılan bu paylaşım eleştirildi
Kullanıcılar, fotoğrafı paylaşan futbolseveri oyunu geçersiz kıldığı için sert sözlerle eleştirdi.
Fotoğrafa yorum yapanlar, paylaşımın yanlış örnek teşkil ettiğini belirtirken, oy pusulasını geçersiz kılacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.