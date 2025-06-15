Evann Guessand Fenerbahçe'nin Radarında

Son gelen bilgilere göre, Fenerbahçe’nin gündemindeki son isim Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen Fildişi Sahilli forvet Evann Guessand oldu. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetim, genç futbolcu için hem kulübü Nice’e hem de oyuncunun temsilcilerine resmi teklif sundu.

Premier Lig’den de Teklif Var

Guessand’a yalnızca Fenerbahçe değil, İngiltere Premier Lig’inden de tekliflerin geldiği öğrenildi. Oyuncu ve menajeri şu anda gelen teklifleri değerlendirme aşamasında.

Piyasa Değeri ve Performansı

Güncel piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro olan Evann Guessand’ın transferi için Fenerbahçe, daha uygun bir bonservis bedeliyle anlaşmayı sonuçlandırmak istiyor.

23 yaşındaki genç forvet, 2024-25 sezonunda Nice formasıyla 42 maça çıkıp 13 gol ve 10 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. 1.88 cm boyundaki Guessand, fiziksel gücü, ceza sahası içindeki etkinliği ve hava toplarındaki başarısıyla ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe’nin Transferdeki Hedefi Net

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, özellikle hücum hattına yapılacak takviyelerle Avrupa sahnesinde daha etkili olmayı hedefliyor.