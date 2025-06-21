Sırbistan’ın önde gelen spor gazetelerinden Sportske, Dusan Tadic’in Olympiakos ile yıllık 4 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme için el sıkıştığını duyurdu.
Suudi Arabistan’ı Reddetti, Avrupa’da Kaldı
Haberde ayrıca, Tadic’e Suudi Arabistan’dan iki farklı teklif geldiği, ancak oyuncunun Avrupa’da kalmak istemesi nedeniyle tercihini Olympiakos’tan yana kullandığı belirtildi.
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Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un, hem finansal teklif hem de proje anlamında Tadic’i ikna ettiği ifade ediliyor.
Tadic Transferinde Öne Çıkan Detaylar:
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Yeni Takım: Olympiakos (Yunanistan)
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Sözleşme Süresi: 2 Yıl
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Maaş: Yıllık 4 Milyon Euro
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Diğer Teklifler: Suudi Arabistan'dan 2 kulüp
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Karar Nedeni: Avrupa’da kalma isteği